〈台北都會〉台北小提燈i-Voting 「停發」大幅領先

2018-10-04

〔記者黃建豪／台北報導〕每年熱發至少十萬盞的台北市燈節生肖小提燈，明年還發不發正在台北市進行i-Voting投票，從十月一日至十月十四日下午五時止，由台北市民投票決定存廢，截至昨天零時，兩天的投票共湧入四四九九票，「贊成不再發放」遙遙領先，恐使得連續發放已有二十一年歷史的生肖小提燈，在明年台北燈節舉辦時成為歷史。

2天共投4千多票 廢存比3.5︰1

台北燈節的小提燈從一九九七年開始發放，搭配當年生肖的「幸福GO GO（狗）」、「舞動奇雞」、「喜咩」等主題造型，因每年只製作約十萬盞，歷年來都相當搶手，甚至台北市政府會固定配額給各選區市議員，做為服務選民之用，去年燈節從花博圓山移師到西門商圈後，小提燈更是供不應求，製作量達到二十萬盞，今年也還有十四萬盞。

連發21年 反對意見認為製造汙染

但有網友考量小提燈內的燈泡、電池恐造成環境汙染，去年在網路發起討論後，使得「請台北市政府不要再發放小提燈」在i-Voting獲得提案，讓民眾選擇贊成「持續製作及發放小提燈」還是覺得該「避免製造垃圾及廢電池，不要再製作及發放小提燈」，於十月一日起至十月十四日下午五時止辦理投票，設籍為台北市民、國小一年級以上就能投票，還可抽Apple Watch及Apple iPad等獎項。

而開放投票以來，截至十月三日零時，參與投票的數量已達四四九九票，其中三五一二票贊同不再發放小提燈，僅九八七票支持繼續於燈節發放免費小提燈，贊成廢除得票是主張發放票數的三．五倍。觀光傳播局長陳思宇也透露，參與投票數已超過五千兩百票。

觀傳局昨也召開記者會，推出《黑啤與白米—「燈」鋒對決》宣傳影片，同時呈現正、反方意見來鼓勵市民參與投票。觀光發展科長闕玉玲指出，小提燈會用到電池、燈泡，反對方認為，小提燈只用一次就被丟棄很浪費，且市面上的其他小提燈，還會使用塑料、塑膠製造，對環境造成汙染；支持方則覺得元宵有提燈，不僅有保存、傳承傳統文化的意義，更是國際觀光客不可錯過的體驗。

但闕玉玲指出，反對或贊成兩者之間並非全然對立，因為觀傳局會逐年減少小提燈的發放數量，並以環保材質製作，未來也會以回收再利用為目標，以今年為例，觀傳局就回收了共計一四七八公斤的廢棄電池。