〈台北都會〉板橋府中商圈行人徒步區 週末試辦

2018-10-04

〔記者賴筱桐／新北報導〕為促進新北市板橋區府中商圈繁榮，部份店家爭取設置行人徒步區，週末（六日）配合「新北好市節」活動試辦封街，商家樂觀其成，但居民憂心長期封街恐引起交通亂象，全案能否持續推動，仍待地方協調取得共識。

商家爭取常態性設置

府中商圈每年十月固定舉辦萬聖節活動，多年來累積口碑，但沒有節慶時，人潮相對稀少。近來商家發起連署，爭取常態性設置行人徒步區，規劃封街路段為重慶路的中山路一段至館前東路口，全長約一百七十公尺。

居民憂影響生活品質

地方人士表示，封街對商家有益，但住家恐深受其害，一旦設置行人徒步區，交通動線、停車、環境清潔都是問題，影響生活品質。

板橋區商圈景觀發展協會理事長洪啟峰指出，目前有五十多名業者連署，提案週六、週日與國定假日設置行人徒步區，細節仍在研擬，十月六日、七日配合市府舉辦「新北好市節」活動，將試辦從早上十一點至晚上九點封街，若試行成功，未來將向文化局申請街頭藝人駐點表演，以吸引人潮，若試辦有問題再協調。

市府：充份溝通後決定

經濟發展局商業發展科長潘守亷表示，設行人徒步區茲事體大，必須充份與地方民意溝通，凝聚共識再公告，他建議商圈與居民共同組成管理組織，討論環境、交通及回饋機制等議題再提報計畫。