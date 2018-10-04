〈北部〉南方澳漁港漂垃圾 陳金德：檢舉發600元

2018-10-04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳漁港被拍到港區滿布垃圾畫面，連日來在網路流傳，引起震撼。代理縣長陳金德感嘆「很沒面子」，強調將加強開罰、並鼓勵民眾檢舉，每張罰單可獲四成獎金，若港區垃圾還管理不好，「縣政府要自己罰自己」。

漁港垃圾畫面流傳 陳嘆真沒面子

蘇澳區漁會、宜蘭縣府昨舉辦記者會為漁民節宣傳。不過，日前有網友拍下南方澳漁港布滿垃圾畫面，有寶特瓶、保麗龍、廢棄漁網、便當盒等，被網友嘲諷「這是南方澳嗎？」

陳金德昨感嘆「難看到顏面盡失，真沒面子。」雖然垃圾一天就清完，但影片仍在網路流傳，每天還是看得到。

被拍亂丟者罰1500元 4成給檢舉人

南方澳是全國三大漁港之一，主管機關宜蘭縣政府農業處。陳金德直言，若有民眾丟垃圾入海，不僅由環保局開單告發，還要再罰農業處，等於「縣府罰縣府」，農業處應編列預算，委外清運垃圾，若外包廠商做不夠，將由農業處開罰公司。

陳金德還宣布提高檢舉獎金，他指出，被發現亂丟垃圾且清楚錄下，縣府將依照「廢棄物清理法」開單告發，一張罰單一千五百元，檢舉人可獲四成罰金，等於檢舉一次就可獲六百元。區漁會總幹事陳春生無奈說，漁會將從源頭著手，禁止家戶垃圾丟入港內，也會加強管理、清除，希望減少港內垃圾量。