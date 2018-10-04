〈北部〉彩繪登上紐約地鐵 優席夫:最好的外交

2018-10-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕旅居英國愛丁堡的花蓮阿美族藝術家優席夫作品成為紐約地鐵的車廂彩繪主題，包括二位阿美族Ina（母親）、一位達悟族漁夫在車廂外殼開懷大笑的臉龐，優席夫說，台灣在國際上一直受到中國不斷打壓及阻撓，藝術文化就是台灣能做最好的外交！

優席夫作品先前曾登上台鐵觀光列車、桃園機場捷運車廂彩繪。優席夫說，八月底很榮幸受邀加入紐約地鐵專案，他覺得結合原住民、客家及閩南的車廂彩繪及內裝，呈現台灣多元文化，效果很棒，因為「在地化就是最國際化」。

3作品入選 顏色運用展現族群多元

優席夫這次共有三件作品獲選，包括二位阿美族Ina，及頭上有三條魚的達悟族漁夫因為豐收而大笑開懷，還以多樣色彩表現「觀光的東西，就是要人感覺親切感。」優席夫說，希望作品能讓紐約人感受到台灣式的熱情！

此外，車廂彩繪的綠色代表山脈、藍色代表海洋、紅色代表太陽、黃色代表縱谷的金黃稻穗。優席夫說，把台灣土地原有的色系植入彩繪創作中，從顏色漸層的變化中，讓人看到台灣土地真正的顏色，跟台灣族群多元文化一樣多采多姿，也跟他的作品很契合。 優席夫說，他也很想親自參加紐約地鐵台灣彩繪列車首航，因為作品能在紐約這樣的大都會「是每個藝術家的夢想」，但因行程的緣故無法出席。

被問到會不會抽空去紐約搭地鐵看看？優席夫說，紐約地鐵車廂廣告租期從昨天起到十月廿九日，他剛從愛丁堡回台灣、今晚從桃園轉機去夏威夷看玻里尼西亞原住民的藝術活動，且十月到十二月都行程滿檔，只能錯過啦。

談作品 優席夫：在地化就是最國際化

他說，一直覺得台灣在國際上一直受到中國打壓，還有很多阻擾，藝術文化就是台灣可以做的最好外交，現在觀光局越來越能運用在地文化做藝術外交，他覺得是件好事！還可以更多大膽嘗試，因為在地化就是最國際化。