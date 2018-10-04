〈北部〉香榭案撤標 花縣議員憂補助款不保

2018-10-04

〔記者游太郎／花蓮報導〕「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」原訂九月廿八日公開招標，代理縣長蔡碧仲廿七日裁示該工程標案先行撤下，縣議會昨天召開臨時會，引起謝國榮、李秋旺、葉鯤璟等議員關切，擔心年底預算能否執行？上級補助款會不會被收回？

副縣長：會負起責任向議會報告

副縣長張垂龍表示，會負責任向議長、議員報告，也會詳細檢視委員意見，縣府過去有瑕疵，將負起責任向議會報告。

議員謝國榮擔心日出觀光香榭大道工程廢標，會不會影響年度預算的執行，重新辦理招標，若以一個月來算，年度預算是否來得及？曾要求縣府建設處再度送審，但為何迄今未審？要求建設處長鄧子榆說明清楚。

質疑中央審查延宕 盼代縣長協助

鄧子榆表示，日出觀光香榭大道工程交通部觀光局五月三日召開第一次審查會，縣府隨即於六月廿九日將修正意見送給觀光局；九月三日來函表示，內容有未修正部分，縣府隨即於九月十四日再將修正意見送給觀光局，希望儘速召開審查會。

謝國榮說，僅開過一次審查會，觀光局會不會因為撤標，收回補助經費？議員李秋旺也擔心，二點六六億元經費中，花東基金、觀光局合計補助九成，縣府負擔一成約三千三百多萬元，從處長的說明，明顯是中央審查延宕，希望代理縣長協助處理，民眾希望工程趕快進行，到底何時會動工？

1.8億外來貨引反彈 將改用本地石材

不僅議員、各界關切該工程廢標，代理的縣府高層也高度質疑，二億六千六百餘萬元經費中，觀光局、花東基金共補助九成，縣府僅負擔一成，約三千多萬元，但縣府一面向中央喊沒錢、要補助，卻大手筆花費一億八千萬元買不是產自花蓮的花崗石，要鋪在香榭大道上。

觀光局認為，相關預算應該在兩億六千六百萬元預算額度內使用，花費一億八千多萬元買花崗石，不僅價格昂貴，也沒花蓮地方特色，還影響兩側排水及行車安全，檢調單位因此調查是否違法。

副縣長張垂龍說，很明顯中央希望用本地石材，前縣長傅崐萁任內堅持斥資一億八千萬元購買進口的花崗石，引起不少反彈，且○二○六地震後，本地石材業受到重創，使用本地石材不但符合照顧業者的需求，且可凸顯在地特色，最重要是在縣府經費可負擔的範圍內，會朝這方面考量和努力。