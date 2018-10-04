〈北部〉讓孩子安心上學 竹縣家長促電玩店搬家

2018-10-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈等人，昨天早上在新竹縣議會前請願，呼籲縣府別讓電子遊戲場設在縣治區、光明國小的通學步道上，最好請業者再度變更開業處所，未來並以「讓孩子擁有安全、安心的通學步道」為概念，針對全縣各級學校周邊一定範圍內，制訂新竹縣的相關自治條例，別說是電玩店，就是夾娃娃機店也都應納入管制禁入。

各級學校家長協會代表 前往議會請願

新竹縣政府國際產業發展處長陳偉志說，家長協會代表們的心聲該處收到了，未來如果業者真的進入到申請「電子級別證」的行政程序階段，他們會道德勸說業者是否另覓更合適的地點。協會主張推動訂定地方自治條例，他也樂觀其成。

竹縣府否認已發照 會勸業者另覓地點

陳偉志強調，縣府根本無外傳所謂已核發電子級別證給業者的狀況，縣府目前僅依法發出建照而已。業者去年先函詢另一塊土地的使用分區，了解是否可以做電子遊戲場，後於去年十月申請變更函文查詢的地點為現址。業者申請建照後須先取得使照，接著申請公司或營業登記，下一步才會申請最關鍵的電子級別證。

新竹縣各級學校家長協會理事長楊郡慈說，他們不是阻撓業者申設營業，但是希望還給孩子們一個安全、安心的通學步道。引發爭議的業者正在新建整棟要做電子遊戲場的建物，僅距離光明國小三百五十公尺，就在該校的通學路徑上。協會最終希望新竹縣能有相關的地方自治條例，對可能妨害孩子身心健康的行業進駐都能有適當的管制。