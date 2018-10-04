〈北部〉苗栗大閘蟹上市 64項藥檢過關

2018-10-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時序入秋，又到品蟹季節，全國唯一由縣府輔導的苗栗大閘蟹也開始上市，縣長徐耀昌推薦苗栗大閘蟹從蟹苗引進、飼料抽檢、水質管控等環節都嚴格控管，且須通過六十四項藥物殘留檢驗，才能掛上產地標章和防偽蟹環，由縣府把關保證消費者吃的安心、健康、美味。

全國唯一由縣府輔導把關

苗栗縣擁有豐沛優良的水資源，常年氣候穩定，適宜養殖大閘蟹，縣府與上海海洋大學技術合作，於二○一二年起，輔導養殖業者採取生態養殖模式，改進養殖技術，大幅提升大閘蟹的品質，成功打響「苗栗優質大閘蟹」品牌，年產值約二千萬元，是苗縣特色農產。

通過藥檢 才能掛蟹環和標章

縣府昨天舉辦上市發表會，徐耀昌與農委會漁業署副組長陳汾蘭、縣議員鍾福貴及各養殖協會等向全國民眾推薦，強調苗栗養殖的優質大閘蟹，從引進蟹苗、飼料的抽檢、水質、上市前的藥檢等各個環節都經過嚴格的把關，每戶蟹農都須通過六十四項藥物殘留抽檢，才能掛上苗栗優質大閘蟹產地標章和防偽蟹環。

農業處指出，每隻大閘蟹的專屬扣環，正面為經認證的防偽標章，背後ＱＲ碼可以查詢每隻大閘蟹的身家背景、蟹農的養殖資料與各種檢驗報告等完整的生產履歷，保證讓消費者吃的安心、健康、美味。

農業處表示，今年度苗栗大閘蟹養殖戶卅八戶，養殖面積約十八公頃，年放養量約廿二萬隻，消費者欲購買或品蟹請洽苗栗縣優質大閘蟹產銷協會總幹事陳雲湧，電話0920-091695；苗栗縣大閘蟹養殖發展協會總幹事葉雲清，電話0935-577166；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事徐金堆，電話0919-845353。