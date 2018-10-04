〈北部〉演練惹議 軍方︰溝通有誤會

2018-10-04

〔記者許倬勛／龍潭報導〕航空特戰指揮部六○一旅龍城營區最近演練頻繁，包括阿帕契、IDF、F-16等戰機編隊飛行，戰機劃破天際發出轟隆巨響，造成營區附近居民困擾，三林里里長楊仕鉦也向軍方提出抗議。軍方對此回應，早在演訓前十天就拜會龍潭區各民代及公所，包括里鄰長都曾致電通知，也獲鄉親正面支持，應是溝通過程中有誤會，將檢討改善。

楊仕鉦在街頭巷尾張貼公告，指從一日上午七點半起，空軍戰機開始無預警低空掠過，起初以為是例行性的直升機升降，結果卻是引擎聲浪震天價響；楊仕鉦認為，戰機飛過住宅密集區域應事前告知，並說明是特殊勤務，讓居民能有心理準備。

據了解，為因應明年實施的戰備訓練月，第三作戰區動員精銳部隊執行「地空聯合作戰演練」，航特部出動主力阿帕契攻擊直升機、黑鷹、戰搜直升機等；空軍出動IDF、F-16等戰機支援地面火力；陸軍則出動雲豹甲車等模擬城鎮戰攻擊。

軍方表示，演訓前十天即告知龍潭區各民代及區公所，也致電向里鄰長說明，期間若更改訓練時間，也都另行通知，應是溝通不良產生誤會，造成資訊不對稱，往後會檢討改善。

軍方表示，七日、九日上午八點廿分至八點四十二分還有兩場操演，昨已派員向營區周邊里民說明。