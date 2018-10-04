〈北部〉《桃園》民族公園重建 民團要求公民參與

2018-10-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區民族公園有免費戲水池，夏天頗受歡迎，市府上月斥資一九○九萬元重建翻修成日式風，公園適性發展聯盟不滿公民參與度不足，也沒建置公廁，且工程沒因陳情暫緩，昨天到工地前抗議；區公所對此表示，民族公園是小型的鄰里公園，改建以當地里民需求為主，若說明會上有可行意見會參考採納。

市府九月下旬動工翻修位於三民路三段、民族路口的民族公園，將打造櫻花步道、戲水池、野餐區、富士山造型溜滑梯及日式涼亭與更衣室，預計明年一月底完工。

認為只要加蓋廁所 不需改成東洋風

公園適性發展聯盟指出，民族公園具在地特色且受歡迎，只需加蓋公廁，不解為何要花大錢換成膚淺的日本東洋風？更為何要任意移植樹木改種櫻花？他們說，動工前大家根本不知道翻修消息，找區公所表達爭議後，獲回應十月九日將舉辦說明會，原以為會暫緩動工，不料前兩天卻發現公園已被拆除了，「感覺被騙了」，痛斥區公所沒有好好調查使用者心聲、玩兩面手法，要求在達成共識前必須停工，並訂定公民參與機制。

桃園區長張世威表示，依市府建置公園公廁原則，公園面積一公頃以下不設公廁，民族公園是鄰里型公園、腹地不夠大，先前也曾就改建案辦過七次協調會，邀集里鄰長參與，因維護不易，當時就已定調不蓋公廁，因此依原進度進行改建。

里長︰住戶憂治安 將民調公廁問題

當地的西門里里長陳美卿表示，當地住戶不希望興建公廁，是因為過去曾發生性侵案，擔心衍生治安問題，自己雖無特定立場，但對於這些紛擾，會對里民展開民意調查，相信會是最民主的作法。

區長︰下週二說明會 採納可行意見

張世威表示，下週二區公所會在景福派出所舉行說明會，若出席者有合理可行的意見，會作為改建參考；此外，改建工程並未移動公園大樹，也會增加共融式遊具。