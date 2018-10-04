〈北部〉《桃園》暌違20年 明年再辦全運會拚35金

2018-10-04

〔記者陳昀／桃園報導〕暌違廿年，桃園將再次主辦全國運動會，共卅四項競賽明年十月十九至廿四日將在桃園各地展開，聚集近萬名選手競技。市府體育局昨天為籌備處揭牌，宣告以國際標準籌備賽事，市長鄭文燦、教育部體育署長高俊雄都與會見證，體育局長夏金興也發下豪語，桃園市代表隊目標放眼卅五金。

籌備處揭牌 以國際標準整備

鄭文燦指出，除了田徑、水上運動、射箭、羽球、手球、籃球、拳擊、輕艇、自由車、馬術、擊劍、足球、體操、柔道、現代五項、划船、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球、舉重、角力、曲棍球、高爾夫、橄欖球、棒壘球及空手道等卅種應辦項目，市府自行選辦保齡球、武術、卡巴迪及滑輪溜冰四項，未來一年將以國際標準整備場地，並動員全國單項協會、各級學校、桃園市體育會各單項委員會、各區體育會等人員積極準備，力求全運會順利登場。

市立體育館漏水 高規格整修

至於重要場館之一、年初發現屋頂漏水的市立體育館（桃園巨蛋），鄭文燦表示，體育署已核定補助二億元整修屋頂天幕，工務局會在不妨礙體育館使用的原則下，高規格整修。

選手培訓方面，鄭文燦說，市府推動六大培訓計畫，包括菁英運動選手、全國運動會奪金項目、績優運動選手補助金等，培養不少優異的在地選手，桃園隊在雅加達巨港亞洲運動會獲得六金七銀五銅，有跆拳道金牌蘇柏亞、鞍馬金牌李智凱、射擊銀牌林怡君等人，實力堅強。

夏金興補充說，桃園隊選手對於跆拳道、田徑、體操、射箭、曲棍球等項目都頗在行，上屆全國運動會，桃園隊打破以往紀錄拿下卅二金卅二銀卅八銅、共一○二面獎牌，預估明年成績會更好，目標卅五金。