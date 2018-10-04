〈北部〉國中會考積分級距調整 宜縣提2方案

2018-10-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣免試入學「會考」成績，目前分為A、B、C三級，積分級距分類模糊，公平性不足，降低學生學習意願，縣府研擬調整提出兩方案討論，方案一為細分A及B級的積分級距，方案二只調整B級的積分級距，昨天小組會議並未定案，全案仍待研議。

宜蘭縣免試入學超額比序總積分四十六分，其中教育會考表現佔十五分，現行國文、英文、數學、社會及自然各三分，每科分A、B、C三級，A可得三分，B得兩分，C得一分，等級是以會考每科答對的題數分類。

積分都2分 B級生佔8成難分高下

不過，A、B、C級距分類模糊，不夠細膩，導致單科得到B的學生，佔所有學生八十％，難以比出高低，公平性不足，降低學生學習意願。

有鑑於此，縣府教育處昨日召開十二年國教免試入學推動小組會議時提出兩方案；一方案是A++可得三分、A+可得二點七五分、A可得二點五分、B++得二點二五分、B+得兩分、B得一點七五分及C得一分；另一案是僅細分B級的積分級距，A及C級不動等兩項改善方案討論，但B級距如何給分仍未確定，因此兩案都未有結論。

教育處解釋，以一○六學年度會考國文科為例，答對四十一題可得A，二十題以上可得B，二十題以下得C，單科答對二十題與答對四十題的學生都屬於B級，積分都是兩分，相當不公平。

「縣府提出的草案都還未定案，還有可能改變！」教育處指出，會議有討論到縣府提出的兩項方案，委員們也充分表達看法，這些意見都會列入紀錄，預計十一月再送教審會審議，如果通過一○八學年度就能施行。