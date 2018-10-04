〈北部〉劉曉玫爭設國立海洋博物館 小英支持

2018-10-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣是東台灣目前唯一沒有「國立級」博物館及展演中心的縣市，因鄰近海洋面積遼闊，生態及養殖資源豐富，花蓮縣長參選人劉曉玫昨在民進黨中常會中提出觀光政見，預計整合縣內海洋資源，打造「海洋文化觀光特區」，全力推動設立「國立海洋資源博物館」，已獲總統蔡英文支持。

宜蘭、台東各有國立級場館 花蓮獨缺

在東台灣地區，宜蘭、台東二縣各有國立傳統藝術中心及國立臺灣史前文化博物館，僅剩花蓮沒有「國立級」的館舍，原花蓮縣政府全力爭取、呼聲極高的「國立原住民族博物館」，去年確定落腳高雄後，不少縣民難掩失望。民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨指出，花蓮是山與海的故鄉，擁有得天獨厚的天然條件，應極力推廣海洋教育，讓花蓮成為海洋觀光大縣。

劉曉玫說，花蓮擁有包括海上、山上、陸地及空域等各項活動發展潛力，花東縱谷有滑翔翼、直升機及飛行傘，海上也有獨木舟、水上極限運動、賞鯨等，但目前許多觀光資源沒有整合完善，相當可惜。

設在海岸線中間 推廣各種海洋知識

她強調，若能積極輔導管理，整合陸海空旅遊資源，全面發展陸海空3D立體化觀光，就有機會將觀光市場做大，未來還預計爭取花蓮港建設，讓花蓮成為國際大型郵輪的停靠中繼站，把觀光客帶進花蓮。

劉曉玫說，花蓮長期缺乏室內觀光場館，限縮觀光發展，在立委蕭美琴的提議下，未來可與台肥合作，爭取中央在花蓮海岸線中間，設立國際級的「國立海洋資源博物館」，推廣食魚教育、養殖教育等各種海洋知識，這將會是花蓮首座國家級博物館。

她說，除積極開發海洋觀光資源，也能從清水斷崖、七星潭到台肥園區之間的海岸線，打造「海洋文化觀光特區」廊帶，著重海洋教育，並在旺季時舉辦精緻活動，把花蓮特色推向國際舞台，淡季辦理吸引人的國際賽事或活動，如海風國際啤酒音樂會等，找回觀光客對花蓮的旅遊信心。