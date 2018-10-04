〈北部〉頭份中山市場補強墊付未過 前瞻補助不保

2018-10-04

〔記者鄭名翔、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中山市場二、三樓為海砂屋危樓，市公所獲前瞻計畫一千六百餘萬元補助，擬以鋼框架阻尼補強工法加固，但市民代表會認為拆除重建較佳，表決不同意墊付，使得前瞻經費將被收回，市場安全依舊堪慮。

公所：攤商安置等問題 重建有困難

公所表示，拆除重建至少需兩億元，另有攤商安置、施工安全、周邊老舊住宅鄰損等問題，現階段窒礙難行，會將代表會決議回復經濟部，後續再謀求其他解決之道。

代表會：重建才可一勞永逸

市代會表示，加固補強後，暫時延長使用年限，但建物仍屬海砂屋，仍有安全疑慮，且除中央補助，公所也須配合七百萬元，所有花費皆為民脂民膏，認為拆除重建才可一勞永逸。

2、3樓為海砂屋 前瞻1600萬助加固

中山市場使用卅七年，二、三樓混凝土剝落、鋼筋鏽蝕裸露嚴重，二○一五年經耐震力評估，屬海砂屋危樓。公所原擬拆除屬海砂屋的二、三樓，替建物「減重」提高耐震力，但攤商反映施工將影響生意，公所曾提議將攤商暫遷移至銀河路，也因攤商反對作罷。

公所今年獲經濟部前瞻計畫補助一千六百餘萬元，委請專家提出以鋼框架斜撐消能阻尼補強工法，每層樓以鋼架支撐梁柱，不僅工期短、攤商可照常營業。但此墊付案，歷經代表會兩次會議，全數代表皆不同意墊付。

另，苑裡鎮公有市場發生火災已逾兩週，公所著手災後清除時，卻發生市場被列為暫定古蹟，清運被迫停擺，引發公所不滿。縣府文觀局表示，因有民眾提出申請，依據文資法受理後啟動審議程序，經審議委員前天現勘後，將於一週內專案審議，公所可先清理非屬磚造與木構造部分。