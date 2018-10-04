〈北部〉大溪順時埔 推聚落式污水道系統

2018-10-04

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區順時埔地區屬「板新給水廠自來水水質水量保護區」，位處都市計畫區外，未納入污水下水道服務範圍，市府水務局規劃的「大溪順時埔水質改善工程」昨開工，將打造桃園第一個聚落式小型公共污水下水道系統，同時配合前瞻基礎建設計畫設置全台第一座具有去氮電解除磷合併式淨化槽進行污水處理，負責收集聚落廿六戶生活污水，預計明年六月完工。

設置合併式淨化槽 明年六月完工

市長鄭文燦主持開工典禮表示，順時埔聚落因位在大溪都市計畫區外，與大溪市區高程落差約卅公尺，無法透過重力方式納入大溪污水下水道系統，且因應聚落式社區房屋分散的特性，採用合併式淨化槽小型污水系統方式處理，經費二千七百萬元，獲得前瞻基礎建設的補助，完工後可運用下水道APP系統監看放流水水質，同時在污水設施場址周邊進行景觀、社區及藝術的改造。

鄭文燦說，北北桃都會區有將近三百五十萬人使用石門水庫水源，市府與中央積極投入大漢溪水質保護，大溪月眉地區有四百戶未納入污水下水道系統，市府爭取中央補助七千萬元進行管線拉設，讓月眉地區也可納入大溪下水道系統。

另外，石門水庫水質水量保護區的污染分區中，以湳仔溝溪、小烏來風景區及巴陵地區為主要污染熱點，藉由順時埔聚落小型污水系統推動經驗，市府同步規劃石門水庫上游的百吉、巴陵部落也將設置聚落型污水處理系統。

至於小烏來風景區，水務局已規劃完成，並獲中央補助一億六千五百萬元開辦小烏來污水下水道系統，預計年底發包。