〈北部〉《桃園》魚管處埤塘設滯洪池 變身龍山生態公園

2018-10-04

〔記者陳昀／桃園報導〕埔心溪流域周邊的桃園區龍山里、蘆竹區中福里、大園區埔心里等地區，每逢豪大雨就淹水，市府預計投入七．七億元擴大整治，將埔心溪上游、退輔會桃園魚殖管理處分線旁的魚管處埤塘，改造成龍山埤塘生態公園，預計明年初開工、後年中秋節前完工，將成為桃園首座草原式滯洪池公園。

首座草原式滯洪池公園 明年初開工

市長鄭文燦指出，升格前埔心溪整治工程分為十四項，升格後改變策略，以全流域概念整治，經費從九千七百萬元提高到十四億八千六百萬元，最大亮點就是將魚管處滯洪池規劃成龍山埤塘生態公園。

鄭文燦說，特別的是，未來魚管處滯洪池為乾式大草原滯洪池，面積二．一二公頃，未來除設置環埤水圳系統，打造散步好去處，內部也採劇場型式設計，可成為音樂劇場及大型活動空間，防災教室與管理中心可提供龍山里集會使用。

增加滯洪量 解決龍山里淹水問題

市府水務局長劉振宇指出，埔心溪從魚管處分線流經龍山里、水流特別大，必須防止溢流，且因地勢低窪，必須竣深新的滯洪池，經協調後，魚管處埤塘將設置滯洪池，並於周邊規劃生態公園，其中土地費用及滯洪池工程由中央補助，建築、景觀工程市府自行支應，為增加滯洪量，魚管處滯洪池將竣深七公尺，滯洪量可高達七萬立方公尺，以解決龍山里淹水問題。

劉振宇指出，整治總工程經費約七億七千萬元，其中土地取得約需三億八千六百萬元、滯洪池工程費約三億二千萬元，而興建防災教室及管理中心等設施需近七千萬元。

鄭文燦另表示，魚管處滯洪池完工後，市府會加高附近住宅區旁的堤岸，並爭取周圍的退輔會及水利會土地規劃為故事館，而鐵路地下化後，附近將設置桃園醫院站，原貿聯倉儲所在地也會重劃，另規劃設置永豐高中，發展前景看好。