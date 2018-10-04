〈中部〉秋天上梨山 採蘋果、杭菊正夯

2018-10-04

〔記者歐素美／台中報導〕秋天上梨山採蘋果、摘杭菊正是時候！繼福壽山農場十月開放採蘋果，武陵農場即日起至十月底也舉辦採杭菊體驗，民眾事先報名，即可坐遊園車暢遊高山植物園及花海區等景點，並體驗親手採杭菊的樂趣；另全台最高海拔的教堂︱梨山耶穌堂，漏水遲未修復，參山國家風景處盼結合相關單位進行修復，共同經營維護，成為梨山觀光新亮點。

福壽山首度開放採蘋果

福壽山農場是梨山蘋果的主要產區，種植的蘋果種類繁多，今年場方首度開放遊客現場報名採蘋果，每天都有兩、三百人到場享受採果樂趣。

福壽山農場表示，十月蘋果產期主要以綠色的「金冠」、「王林」、紅綠相間的「北斗」及紅色的「惠」為主，十一月則是俗稱「蜜蘋果」的「富士」蘋果。有些遊客上山採果，一見綠色蘋果，原本意願不高，採摘後才知「原來這麼好吃」。十月僅開放週一至週五採果；十一月起將全面開放，週一至週日皆可採果。

武陵農場 推摘杭菊體驗

武陵農場十月也推出杭菊採摘體驗活動，民眾只要事前報名預約，即可搭乘遊園車從武陵賓館出發，遊賞觀魚台、高山植物園、露營區的花海區、森林咖啡吧，然後至果五區手採杭菊，全程約三．五小時。

武陵農場表示，農場內的果樹因飽受猴害，多年前才開始試種杭菊，目前杭菊種植面積已達三．四公頃。