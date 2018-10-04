〈中部〉舊城新生博覽會 鄭怡、陳昇開唱

2018-10-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府配合鐵路高架化，六日起將在中區舉行「舊城新生博覽會」，以音樂會、綠、柳川點燈、光影藝術、民歌演唱等多元形式呈現舊城新貌，知名歌手鄭怡、陳昇廿七日晚上更將分別在台中公園、柳川開唱。

台中鐵路高架化除豐原到大慶等五座既有車站之外，十月底另五座全新車站陸續啟用，讓鐵路運輸捷運化；市府指出，舊台中火車站前原本的車輛與行人動線、公共空間等都相當雜亂，配合鐵路高架化，除協調國光、台中兩家客運遷至新的轉運中心，並與台鐵合作打造站前廣場，目前已呈現截然不同的嶄新風貌。

副市長張光瑤指出，鐵路高架化後，市府加強改造周遭環境，包括綠川、柳川整治、台中公園日月湖清淤等讓舊城新生，特地舉辦舊城新生博覽會系列活動，盼讓民眾見證舊城新生及台中新發展。

週六舊台中火車站 首場音樂會

博覽會首波活動訂於六日晚上在舊台中火車站前廣場舉辦「鐵道．花開」站前廣場音樂會，由台中傑出演藝團隊台灣青年管樂團、遠赴羅馬奪得合唱雙金的台中藝術家室內合唱團及新民高中連袂演出，重現台中車站的歷史文化與新魅力。

13、14日 舉行車頭棒電影活動

十三、十四日新聞局在舊台中火車站前廣場舉行「車頭棒電影」活動，有「可可夜總會」及「老師，你會不會回來」兩部電影戶外播映；經發局十三日下午在綠川雙十路至成功路段推出「川川市集」，展售文創商品，並有青年創作家帶來水岸音樂會。

19日到21日 光影藝術節光雕秀

十九日到廿一日晚上七點起，文化局在舊台中火車站前廣場推出「驛起．花亮」光影藝術節，每天晚上都有結合車站呈現的三Ｄ光雕秀，結合花卉元素的互動式投影，讓民眾耳目一新。

都發局於十九日到廿八日，在舊台中火車站與綠空鐵道範圍間，規劃綠空願景模型及沙盤光雕、市集活動、公共藝術等。

27日晚上 台中公園民歌演唱會

廿七日晚上民政局在台中公園（雙十路旁）舉行「Listen與民同歌」演唱會，邀請鄭怡、施孝榮、知己二重唱、南方二重唱、邰肇玫等人，演唱膾炙人口的民歌。

柳川水岸點燈音樂會 陳昇演唱

水利局另邀多位藝術家，在綠、柳川進行環境藝術創作，廿七日晚上六點在柳川水岸舉行點燈音樂會，歌手陳昇將現場開唱。