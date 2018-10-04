〈中部〉埔里1里長辭世 本屆5逝1解職

2018-10-04

〔記者佟振國／南投報導〕里長魔咒？南投縣埔里鎮籃城里長黃金生前天不幸病逝，享壽七十歲，黃金生擔任三屆里長，為人謙和，認真負責，驟逝令鄉親、里長同僚難過不捨，而本屆里長似乎命運多舛，卅三里中有六里無法任滿，其中五人往生，一人賄選遭解職，並透過補選產生四位女里長，三位是里長遺孀，創下埔里地方自治史多項紀錄，也在地方引起不小議論。

籃城里長黃金生 推彩繪受肯定

籃城里長黃金生今年七月因身體不適入院檢查，竟已罹患肺腺癌末期，雖積極展開治療，仍難敵病魔不幸辭世，黃任三屆里長，任內推動社區牆面彩繪，不跟風抄襲，而是將社區特有的民俗文化、物產融入其中，開埔里社區彩繪之先，又推動社區觀光休閒產業，開辦社區廚房，照顧獨居長輩，熱心投入地方事務，深受里民肯定，驟逝也令鄉親、里長同僚難過不捨。

3里長遺孀補選當上里長 創紀錄

本屆（第廿屆）里長似乎不平靜，卅三里有六里未能做滿任期，西門、珠格、蜈蚣、大城、籃城里長往生，枇杷里則是涉及賄選判決定讞遭解職，先前鎮長周義雄曾親率里長至寺廟拜拜祈福，但仍發生憾事，至於西門、珠格、枇杷、蜈蚣里長的任期未過半，公所依法辦理補選，均選出女里長，除了枇杷里之外均由里長遺孀當選，均創下埔里地方自治史紀錄，她們年底也都要競選連任，西門、珠格、蜈蚣里同額競選，篤定當選。

有里長們私下表示，現在的里長難為，為民服務案件多，打拚之餘還是要注意身體健康，也希望這些不好的紀錄能到此為止，往後別再發生。