〈中部〉南投污水下水道普及率低 中央允協助

2018-10-04

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕內政部長徐國勇昨至南投縣視察污水下水道建設及城鄉風貌計畫推動情形，其中攸關未來水環境良莠的污水下水道，南投縣的普及率竟不及四％，遠低於全國平均的卅四％，徐國勇允諾中央將盡全力協助改善，未來縣內四大鄉鎮市的污水下水道工程全部完工，希望能迎頭趕上。

接管普及率不到4％ 遠低於全國平均

南投縣南投、草屯、埔里、竹山等四大鄉鎮市現由內政部協助推動污水下水道工程，進度最快依序為草屯、南投、埔里、竹山，預計二期工程完工時間最快是二○二三年，最慢則是二○二九年。

內政部長徐國勇昨到南投縣了解工程狀況，首站前往水資源回收處理中心，徐國勇認為南投縣以好山好水聞名，更是「產水」大縣，但污水下水道的用戶接管普及率至去年僅三．四一％，與全國平均值卅四％還有一大段距離，南投應該要急起直追，才不會對地方環境、水質、觀光造成負面影響。

徐國勇︰陸續推動四鄉鎮市系統建置

徐國勇指出，污水下水道都是地下化工程，有時民眾會比較無感，但對整體水環境影響甚鉅，若南投等四大鄉鎮市及南崗工業區的污水系統能建置完成，應該就能達到全國平均值，因此中央會全力協助推動。

徐國勇隨後也轉往南投市了解貓羅溪生活廊道重建及中山公園等前瞻建城鄉風貌推動情形，其中占地三．五公頃的中山公園建於一九一二年，已有一○六年歷史，園內動植物生態豐富，是市區不可多得的大自然教室，縣府及公所也透過內政部補助修繕受損的步道、地磚、石桌、石椅等設施，提供民眾更安全優質休閒環境。