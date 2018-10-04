〈中部〉疑母蛇竄入生蛋 洗衣機揪出3小蛇

2018-10-04

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉民許伯清前午赫見洗衣機竟成蛇窩，在臉書貼文附圖徵求解方，網友提供熱水燙、噴油性殺蟲劑、用青蛙誘捕、拆洗衣機等方法，事情擱置一晝夜後，他昨早決採拆機法，輔以消防人員用長夾抓出三條黑眉錦蛇，狀況解除。

許伯清前天近午打開洗衣機上蓋，發現三條黃混黑色花紋的蛇蜷曲在洗衣槽縫隙，嚇得求助一一九，卻因蛇躲在內、外槽縫隙，難以捕捉，消防人員無功而返。

許男昨早確認蛇仍躲在洗衣機內，與和平村長許全模、竹崎分隊小隊長林順立、隊員蔡賢曉，拆解洗衣機上蓋與側蓋後搖晃筒身，十分鐘後，三條體長約四十公分的蛇探出頭，終於被捕獲，送交縣府農業處處理。

許伯清說，放置洗衣機的角落有塊蛇蛻，推測母蛇可能從洗衣機排水口進入機體生蛋後離去，小蛇孵化就住在洗衣機內，不解牠們為何沒因機器震動而竄離。

學者︰求助捕蛇單位較佳

嘉義大學生物資源學系主任許富雄受訪說，用熱水、噴殺蟲劑雖可達到驅趕效果，但會傷害蛇類，民眾應求助捕蛇單位；他說，黑眉錦蛇無毒，但性情粗暴，民眾用熱水潑淋、噴殺蟲劑刺激牠，可能反被咬傷，用青蛙或餵熱牛奶誘捕確實可行，但蛇若不餓，恐得耗上數小時才能捕捉。

南華大學生死學系副教授楊國柱說，民間將蛇稱作「小龍」，蛇「鱗」又代表財寶，具有招財之意，一下子有三條蛇「報到」，在民俗觀點上有預示生子的徵兆。