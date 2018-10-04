〈中部〉涂醒哲探視嘉中恩師 贈敬老禮金

2018-10-04

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕嘉義市重陽節敬老禮金昨起發放，六十五歲以上長者每人三千元起跳，市長涂醒哲偕同夫人鄭玉娟探望嘉義高中數學恩師許偉益及師母許章美惠，致贈敬老禮金祝福他們健康與平安。

「許老師教得好，當年我才有辦法考上台大醫科。」涂醒哲說，許偉益是數學名師，桃李滿天下，所教的學生逾千人在當醫師，很多人畢業後都會回來感謝許老師，他與同學一年也要報到好幾次，談嘉市哪裡可以更進步。

許偉益自嘉中退休十七年，健康秘訣是練外丹功。他說，涂醒哲求學時很認真，同班考上台大醫科有九人，涂名列第二名，前衛生署長侯勝茂大涂一屆，也是他的學生。

嘉市府社會處長青及社會行政科長李憶君說，今年敬老金發放對象共三萬九千九百七十九人，較去年增加一千五百人，總金額一億五千五百零八萬元，六十五至七十九歲長者每人三千元、八十至八十九歲六千元、九十至九十九歲九千元、百歲人瑞三十七人各一萬二千元，委託里長或里幹事發放，預計十二月一日前發放完畢。

嘉義縣社會局老人福利科長陳虹米表示，今年全縣六十五歲以上長者九萬六千多人，比去年增加一千八百多人，重陽禮金發放總額三億餘元，六十五至八十九歲每人三千元、九十到九十九歲六千元，百歲人瑞八十五人各九千元；縣長張花冠今將拜訪黃侯閃、孟冷桂蘭、楊欽武及江宋順四位人瑞，致贈禮金及金鎖片等。

陳虹米說，重陽禮金八日起由縣府員工送到長者家中，但有近三千人選擇轉帳，縣府今年修訂重陽禮金作業規定，發放日前一個月造冊名單後，即使到府送達時，長者已遷出或過世，仍可領取或由家屬代領，因此人數較往年增加。