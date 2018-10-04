〈中部〉雲林國際偶戲節 好戲連演8天

2018-10-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕二○一八雲林國際偶戲節將於週六在虎尾農博生態園區登場，一連演出八天，除布袋戲大師黃俊雄將帶來雲洲大儒俠的經典戲碼，還有藝師廖昭堂帶來風靡一時五爪金鷹，另有英、日、印尼、馬來西亞及塞爾維亞等五國際團隊帶來懸絲偶、皮影戲、布偶、杖頭偶等多元演出。

週六登場 5國際團隊參與演出

雲林縣長李進勇表示，雲林國際偶戲節展現「愈在地、愈國際」的地方特色藝文能量，為期八天的演出，共有四十六個校園植根推廣成果展演、十組國內頂尖布袋戲團角逐第十二屆金掌獎、廿八場國際偶戲匯演。

今年偶戲節匯聚各掌中大師風采，有黃俊雄帶來雲洲大儒俠的經典戲碼，楊力洲導演拍攝陳錫煌大師的紀錄片「紅盒子」、廖昭堂的五爪金鷹，文化部扶植團隊廖文和布袋戲團帶來大勇俠系列作品，另有四檔由真雲林閣掌中劇團「兩隻老虎」、雲林五洲小桃園掌中劇團「虎爺娶妻」、昇平五洲園「豬八戒奇遇記」、金宇園掌中劇團「戲藝人生」帶來歷屆金掌優選作品。

偶戲節六日晚間將在農博生態園區舉辦開幕晚會，由樂果天真實驗樂團媒合無限人形劇場、霹靂布袋戲八音才子黃文擇之子黃滙峰參演口白說書，以布袋戲「異業結合」形式展演，重溫偶戲時代篇章，揭開國際偶藝盛事序幕。