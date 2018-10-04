〈中部〉李進勇元長市場拜票 張麗善口湖婦女座談

2018-10-04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕距離年底選舉投票日只剩五十一天，爭取連任的民進黨提名雲林縣長參選人李進勇昨天展開第一場市場徒步拜票行程；國民黨提名參選人張麗善則到口湖鄉參加阿善姐妹後援會座談及重陽敬老活動。

李進勇首場徒步掃街拜票昨天從元長鄉傳統市場出發，一早七點由競選團隊及縣議員參選人蔡秋敏團隊成員陪同，到市場逐一與民眾握手拜託，民眾也熱情回應，有人大聲喊「凍蒜」、「加油」，也有人豎起大拇指稱讚。

李︰一步一腳步尋支持

李進勇指出，他要用一步一腳印尋求鄉親堅定的支持，團結守護雲林，同時趁此深入各角落，了解地方的需求及聽取基層心聲。

李進勇競選總幹事李建忠表示，元長是徒步掃街拜票第一站，後續會到其他鄉鎮市傳統市場、夜市掃街拜票。

雲林縣府新聞處長張凱傑表示，縣長昨天到元長拜票是早上七點到七點三十分，還沒到上班時間，七點卅五分離開元長，七點五十七分到縣府，八點召開晨報；另這段時間只要有與選舉相關行程，縣長都依規定請假。

張︰要讓雲林人富起來

張麗善由國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等人陪同，參加口湖阿善姐妹後援會座談，後援會會長蕭幼梅呼籲雲林縣婦女團結起來為張麗善拉票，對張麗善的哥哥、前縣長張榮味在選前入獄，蕭幼梅感到不捨，致詞時數次哽咽落淚。

張麗善在台下也激動落淚，她表示，她是雲林的女兒、雲林的媳婦，在這塊土地孕育下一代，自己在雲林不是三年五年，而是三十年、五十年的事，因此雲林的興衰與她切身相關，懇請大家支持，若當選一定會讓雲林人富起來、讓雲林人留下來。