〈中部〉花博運輸鐵道為主 每10分鐘1班

2018-10-04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於十一月三日登場，為方便遊客前往各園區，市府交通局以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，協調台鐵於花博期間每十分鐘一班車，並在山、海、屯及市區規劃十六個接駁站，推出十二條免費接駁專車路線，每日將有三百輛接駁車同步行駛，提供至少一千七百班次服務，坐滿即發車，預計每日疏運量超過七萬人次。

十六個接駁站 十二條接駁路線

交通局長王義川表示，花博運輸計畫將採「鐵道為主、完全接駁」方式，除了火車班次更密集，市府也將投入三百輛接駁車同步運行，預計每日提供一千七百班次；初步規劃以大眾運輸、市區、停車場、園區等四類，提供十二條接駁路線，並在山、海、屯及市區共設置十六個接駁站。

接駁車路線包含豐原東站—豐原葫蘆墩公園、沙鹿火車站—后里東站、大甲體育場—外埔園區、秋紅谷—后里東站、向上—后里東站、大里運動公園—后里東站、太原停車場—后里東站、外埔停車場—外埔園區、神岡停車場—馬場接駁站、甲保廠停車場—豐原葫蘆墩公園、永豐餘停車場—豐原葫蘆墩公園，加上園區間的接駁車，共十二條。

接駁車 每班間隔十至十五分鐘

接駁車每班間隔約十至十五分鐘，坐滿即發車，首班車為上午八時開車，離園末班車平日最晚於晚上七時四十五分、假日最晚為九時四十五分。除了接駁車外，交通局也協調公車業者配合花博展期調整行車路線，行經花博園區。

螢光指示牌 夜間也能清楚識別

另外，台中花博預計吸引八百萬以上觀光人潮，為避免造成交通壅塞及民眾進出不便，交通局製作一千兩百多面交通指示牌，搭配顯眼清楚的螢光黃綠色牌面，夜間也能清楚識別，讓民眾前往花博各園區更加順暢，預計十月底前完成。