〈中部〉一三九丙線道 高架橫越掩埋場

2018-10-04

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣生活圈道路系統建設計畫「一三九丙線道路新建工程」，總經費五億餘元，正如火如荼施工中，不但比照省道層級，打造路寬約二十四公尺的四線道路，且將以高架橋工法克服南投市垃圾掩埋場不得開挖問題，預計明年七月完工，屆時，不但南崗工業區上下班塞車問題，可望迎刃而解，對地方觀光及產業發展也將注入一股新活力。

而貫穿南投及彰化的一三九線，交通事故頻傳，如今該新建工程，起點位於供奉媽祖的慈善宮，一路來到民族路，以堪輿風水層面而言，也有藉新路闢建破除路煞之意。

將改善南崗工業區聯外塞車

南投市南崗工業區占地面積廣達四一二公頃，係全縣規模最大的工業區，隨著國道三號闢建帶來的交通便利性，也掀起一股廠商回流設廠的風潮，目前五○一家廠商，較最初規劃的四百五十家，多出了五十一家，使得對外主幹南崗路上下班交通打結情況日益嚴重，縣府始遂闢建替代道路。

掩埋場復育草原不會破壞

南投縣府工務處長陳錫梧指出，一三九丙線道路新建工程，全長一千七百多公尺，從南崗工業區工業路之囊底路開始，往南經南投市垃圾掩埋場、民族路、嶺興路迄「南投旺來產業園區」，路線中以垃圾掩埋場路段最受注目，因該掩埋場在二○○七年封場以前，便斥資三千多萬元經費闢建污水場，將埋在地底下的垃圾可能衍生的沼氣、滲出水等廢氣、廢水，藉污水管排到污水場淨化處理後，再予以覆土植生，如今已形成一片草原景觀，縣府不可能為了闢建新路，毀了公所多年的綠美化心血。

因此，決定闢建長度約一百七十公尺的高架橋，穿越垃圾掩埋場，屆時民眾行經還可俯瞰昔日髒亂的垃圾場，蛻變成草原的美景，增添環保教育意義。