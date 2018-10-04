〈中部〉彰化明年歲出總預算 首度逾500億

2018-10-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕撙節不了！彰化縣政府編列明年一○八年度總預算，昨送議會審議，歲入四七二．三六億元，歲出五○○．九一億元，首度超過五○○億元，刷新高。明年增加支出六九．四二億元，又以配合中央前瞻基礎建設計畫的治水計畫新增十一．九一億元費用最多。

綠議員挺建設 藍批未進帳先花

對於縣府支出創新高的持家政策，民進黨議員尤瑞春說，將來彰化縣風電正式併網送電後，預估每年稅收四十億元，稅收增加用在建設地方，對彰化縣整體發展是好事。國民黨議員白玉如說，預估稅收存在太多不確定因素，未實際進帳前就想把增加稅收一次花掉，反倒增加負債，債留子孫。無黨籍縣議員張雪如說，彰化縣債台高築，歲入增加應該優先還債，減輕利息壓力，賺多花多心態可議。

比今年增近70億 11億用在治水

自九十八年度到今年度，彰化縣年度總預算歲出編列約在三、四百億元，即使年度決算也頂多在四百多億元，可是明年度歲出總預算首度突破五百億元，卻比今年增加近七十億元，是縣長魏明谷上任四年最高，也創近十幾年新高。

議會昨開定期會，主計處長蕭秀瑛進行縣府編列明年度總預算案報告，歲入四七二．三六億元，歲出五○○．九一億元，歲入歲出差短二八．五五億元，連同債務還本八○．八六億元，須向銀行融資舉借債務一○九．四一億元，補足缺口。

蕭秀瑛說，明年歲出支出以教育科學文化項目最高，經濟發展其次，社福緊追在後，三大項目的支出金額高占七成以上，明年支出費用會增加，因配合中央推動前瞻計畫地方須籌措編列配合款，以及學校興建工程、建構校園數位建設、推動綠能建設彰濱離岸風電運維基地，以及發放重陽敬老禮金等社福支出，還有公務人員調整薪資待遇人事費用增加等，其中前瞻建設配合款又以治水計畫新增十一．九一億元最多，涵蓋整個彰化縣的區域排水及下水道等工程。

支出雖創新高，慶幸還好歲入也增加，明年歲入編列四七二．三六億元，比去年增加七十三．七六億元，增加收入又以稅收和財產收入為主，包括課徵房屋稅、使用牌照稅等，以及校園和機關團體建置太陽板發電的種電收入回饋金增加。