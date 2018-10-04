〈中部〉斗六免費市區公車 開辦3月客增3成

2018-10-04

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府七月一日起開辦斗六市區免費公車，民眾刷一卡通、悠遊卡等電子票證，搭乘雲林縣市區公車一律免費，開辦三個月來公車搭乘率有起色，乘客數量成長約三成，其中搭乘率較高的二○一路線，每月運輸量從一萬五千人次成長到兩萬人次。

共四路線 二○一路線班次密成長多

雲林縣府七月起推出市區公車免費乘車活動，民眾憑一卡通、悠遊卡等電子票證，刷卡即可免費搭乘「一○一」斗六市西環、「一○二」斗六市北環、「二○一」高鐵雲林站—雲林科技大學—斗六火車站，及「三○一」高鐵雲林站—北港線等四條市區公車。

縣府工務處表示，推行免費公車除可提高雲林縣公共運輸佔有率，也可依電子票證刷卡紀錄了解運量，讓縣府能針對民眾乘車習慣及站點運用度進行分析，作為未來路線調整依據。

免費公車也搭配智慧型公車站牌，內建置公車動態資訊系統，智慧站牌可以顯示即時的公車到站資訊，讓乘車民眾不用苦等。

工務處表示，四條市區公車中以二○一路線載客量最多，平均每班次乘坐十人，搭乘率較高的原因在於每天有六十二班次，較其他市區公車一小時一班密度高很多，縣府免費公車將持續辦理，也希望增加市區公車班次，提高民眾搭乘意願。

縣府昨天在斗六後火車站舉辦「公車免費乘」活動，民眾只要在五日前與奇萌籽公仔、智慧型站牌、免費乘車看板合照，前一百名上傳照片至雲林好行—雲林道安宣導FB粉絲團，並通過資格審核者即可獲得宣導品。