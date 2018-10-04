〈中部〉古笨港考古園區設施損壞多 嘉縣府挨批

2018-10-04

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣新港鄉古笨港戶外考古園區的木板接縫處多處裂開，部分強化玻璃、燈具脫落或損毀，多項公共設施殘破缺乏維護管理，主管機關縣文化觀光局挨批怠忽維管、妨礙觀光發展；文觀局副局長李茂鍾昨天受訪時說，本月底前修復完成。

木板裂、燈具壞、玻璃脫落

一名胡姓讀者反映，古笨港戶外考古園區串聯鄰近的復興鐵橋、河堤剪黏大壁畫等景點，但園區牆面上的「文化遺物包含層」量尺線脫落、出土的清代民宅牆基與水溝區域，堆放破損的花盆碎片及垃圾，玻璃脫落處遲未修復，僅用細繩圍住提醒遊客勿入，相當草率，質疑公部門行政效率低落。

新港文教基金會創辦人陳錦煌說，戶外考古園區記錄清代乾隆十五年（一七五○年）北港溪氾濫改道，將古笨港（新港鄉、雲林縣北港鎮）一分為二的重要考古文史教育場域，兩週前陪同台籍旅日的醫師朋友前往參觀，發現解說牌面文字斑駁、鐵製欄杆鏽蝕等情況，「越看越傷心」。

縣議員陳文忠表示，縣府二○○六年花費四千多萬元，將現地整建為考古實境展示場，雖由板頭社區發展協會協助清理環境，但公共設施維護不良，甚至危機四伏，公部門責無旁貸，要求文觀局「勿讓考古園區成為新港的笑話」。

縣府︰月底前修復完成

李茂鍾回應，考古園區的木板接縫、玻璃及量尺線脫落，可能是日久而結構鬆動，燈具疑遭人蓄意破壞，今、明天派員整理並檢視損壞情況，本月底前修復完成，也會設立警示設施。