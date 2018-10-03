〈南部〉《成醫砍人案》空手道教練聲援林光宇 爆成醫下封口令

2018-10-03

〔記者王俊忠、王捷／台南報導〕被控涉嫌持刀刺傷女同事的成大醫院體外循環技師林光宇，其妻子一日已委任律師遞狀向法院聲請對林光宇停止羈押與交保。不過台南地院指出，目前已經函文給檢察官表示意見，南檢將會在本週五期限內回覆地院意見，讓地院決定是否停止羈押。

律師聲請交保 成醫不願回應

另外，林光宇一對子女拜師學習空手道的空手道館教練謝國城，跳出來聲援林光宇。謝國城透露，成大醫院內部人員下達封口令，並希望導向不走到霸凌層面問題，由林光宇家屬出面向傷者賠罪，再由傷者向法官求情輕判林光宇；但如果走向霸凌問題，一定會追究林光宇責任。

對於霸凌的問題，南檢認為，雖然只要跟案件相關細節，都涉及偵查不公開，但是職場霸凌沒有涉及刑案，檢方不能逾越調查。雖然成醫在事發後強調沒有霸凌，但問到是否提供班表佐證？成醫沒有正面回應。

謝國誠昨在臉書上PO文稱，他認識林光宇二十多年，林光宇一向待人和顏悅色、輕聲細語，如果林光宇是壞人，「那我整個道館找不到一位好人」，現在看到林光宇發生這事，震驚之餘實在看不下去，才會跳出來替林光宇說些話。

成大醫院則對謝國誠說法表示不願回應；至於今（三）日記者會與十日兩次定期記者會，分別因原定的醫師臨時有事及國慶日緣故取消。在成醫砍人事件發生後，院方如此決定，是否有意迴避媒體？更加引發外界聯想。