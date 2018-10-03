〈南部〉多元帶動經濟 台南市長選將比拚政見

2018-10-03

〔記者王涵平、邱灝唐、吳俊鋒／台南報導〕台南市長參選人昨日紛端政策牛肉，強調透過發展台南多元面向帶動經濟。

黃偉哲：活化北頭洋飛番文化園區

民進黨市長參選人黃偉哲與多位議員參選人在北頭洋平埔文化園區召開記者會，強調將活化北頭洋飛番文化園區，再現西拉雅傳統文化，讓聚落經濟能永續發展並帶動園區周遭與大北門區經濟發展。

黃偉哲說，會請中央協助讓「辦高寮」、「公廨區」工程施作以及「文物會館區」土地價購及「社區培力」等事宜順利推行，讓正名運動與文化園區的活化同時並進。

高思博：要創造十萬個工作機會

國民黨巿長參選人高思博昨在下營上帝爺廟前宮廟開講，前內政部長陳威仁、前台北縣長周錫瑋等人助陣，高思博表示，要替台南創造十萬個工作機會，他強調，光是南科園區北延就可以增加五萬個就業機會，再加上恢復發展一鄉一特產，像下營的四寶—黑豆、鵝肉、蠶絲、文旦，將納入全市性新政「農漁產全球行銷」重點項目，提振下營國際商機，把下營的農產銷往全台灣、全世界。

無黨籍市長參選人蘇煥智規劃一系列廟口及肥皂箱開講活動，從九月中開始到各地廟宇宣傳政見；另外，蘇辦表示，煥醒音樂祭十月十九、廿日還有新營場和佳里場。

無黨籍市長參選人林義豐也開始與議員參選人同台，並且積極籌辦十月十三、十四日舉辦的「國際動漫音樂節」，創造「瘋狂星期五」後再一波高潮，而林的「政見概念館」也將於十三日開幕。

陳永和：打造亮點 觀光取代垃圾

無黨籍市長參選人陳永和在以月世界地景著稱的故鄉龍崎區牛埔里，打造幽浮、ＥＴ等特色意象，形塑遊客拍照、打卡的新亮點，闡揚觀光取代垃圾的信念，全力對抗掩埋場設置案。

許忠信：提出設立南科新創基地

無黨籍市長參選人許忠信昨天提出設立「南科新創基地」的政見，以健康與生技為核心，帶動周邊安定、新市、善化等特定區的發展，甚至距離更遠的麻豆、西港，也都能受益。