〈南部〉減排、稽查 台南前9月紅害日數減逾半

2018-10-03

〔記者邱灝唐／台南報導〕受到大陸高壓南下及境外污染物影響，台南近來的天空灰濛濛，大多數測站都出現橘色警戒，空氣品質指標（AQI）超過一百；南市環保局祭出工廠減排降載、稽查高污染車輛等措施，但也強調今年一月到九月出現紅色警戒（AQI〉一五○）的天數比去年同期減少超過一半，空品改善已有具體成效。

大陸高壓、境外污染物 近日橘色警戒

台南近日受到大陸高壓南下及境外污染物影響，早晨的天空都灰濛濛，而位在市區、安南、善化及新營區的測站，AQI更是達到橘色警戒，讓外出民眾紛紛戴起口罩。環保局長林健三表示，目前台灣大環境風場為東北風，是典型的秋季東北季風型態，尤其台南地處弱風尾流區，在環境風場強度較弱的情況下，污染物容易累積。

啟動工廠降載 稽查高污染車輛等

為此，環保局啟動應變作業，除了通報工廠執行減排降載、工地加強裸露地灑水、大型餐飲業者落實空氣污染防制設備操作之外，也派人到路上加強高污染車輛目視判煙和稽查車輛怠速，以及加強重點道路洗街等。環保局也呼籲民眾，空氣品質必須靠眾人維護，因此民眾可多利用大眾運輸工具，家裡若有二行程機車可盡早汰換，並領取補助二千元，到了明年就會降低為五百元，農民在二期稻作收割期間切勿露天燃燒稻草，大家一同創造清淨的生活環境。

今年紅害天數8天 去年同期17天

不過，對比往年的數據，空污問題漸漸改善中。二○一四年一月到九月出現紅色警戒的天數共有四十七天，今年同期只有八天，這不僅是五年來最低，更比去年同期的十七天減少超過一半；環保局也在各大路口、局處機關、醫院及學校等地推播空氣品質指標訊息，讓民眾掌握最即時的資訊。