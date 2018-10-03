〈南部〉今起發敬老金 65歲以上千元起跳

2018-10-03

〔記者黃旭磊、陳文嬋／高雄報導〕市府今（三）日起發放重陽節敬老禮金，六十五歲以上長輩每人一千元起跳，民眾喜慶荷包小補，但需注意詐騙電話伺機而動。

高雄市重陽節敬老禮金從三日起發放，預計十一月二日（五）前全數發放完畢，原住民長輩六十至六十四歲、全市六十五至七十九歲長輩每人致贈一千元、八十至八十九歲長輩每人一千五百元、九十至九十九歲長輩每人五千元、百歲以上人瑞每人一萬元。

社會局長姚雨靜說，預計發放四十二萬兩千四百八十五人，金額五億一千四百三十八萬三千元。

警局及社政單位表示，詐騙事件頻傳，曾發生假借重陽節敬老金名義行詐案例，提醒長輩領錢時，應由里幹事、里長驗證本人身分證、印章才能，如為金融轉帳匯款，接到不明電話請與各區公所或社會局（07）3344885-3查證。

承辦單位表示，多數長輩於三日前由金融機構轉至帳戶，現金則由各區公所於十月二十四日前專人送達，若沒收到，本人可於十月二十五日至十一月二日到區公所社會課領取，最後，十一月五日至十二月二十八日於社會局老人福利科補領現金。

高市楠梓與苓雅區公所提前歡慶重陽敬老，邀請長輩們齊聚同歡，欣賞社區舞蹈表演，享受按摩及義剪，還有摸彩活動，長輩人人有獎笑開懷，最大獎四十八吋液晶電視抱回家。