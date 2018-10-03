〈南部〉稽查空污 5家業者被罰80萬

2018-10-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府因應空品不良季節到來，今年擴大聯合稽查，半個月揪出五家業者違規，累計開出八十萬元罰單，並追繳空污費六十五萬元，以中油違規八次最多，總計開罰五十七萬二千元。

市府自上個月十七日起，在副秘書長蔡柏英帶領下，集結環保、消防、勞檢、工務及經發局等五個單位，總計五十名稽查人員進入工廠，展開為期七週聯合稽查專案。

環保局近半個月來，查出中油林園廠、大林廠、中鋼、中鋼碳素、東聯化學違規，以中油違規八次最多，總計開罰五十七萬兩千元，其中林園廠開罰三十六萬六千元，以兩處製程設備元件VOCs洩漏、與許可不符，各罰十萬元最多，另五座壓力表故障罰六萬元。

環保局近來進入中油大林廠稽查，發現「製程設備元件洩漏」及「違反事業廢棄物貯存清除處理規定」等缺失，依違反空污法及廢清法等規定裁處二十．六萬元，另外涉及採樣送驗者，後續如檢測結果不合格時，也將依規定裁處，並要求限期改善。

蔡柏英表示，市府今年特別擴大執行聯合稽查專案，且稽查目的並不在處分，是希望所有的工廠都能妥善操作，避免造成污染環境，市府歷經兩週稽查，明顯可見許多工廠正視並面對問題，未來一個月將持續稽查行動，希望所有事業全力配合，為環境盡一份心力。