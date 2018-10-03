〈南部〉競選影片遭變造 陳其邁︰負面選舉

2018-10-03

〔記者葛祐豪、王榮祥、彭琬馨／綜合報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁的競選影片，片中青年竟遭人變造為斷頭、血腥、割喉、燒燙傷等模樣，陳其邁受訪時強調，用造假影片來做負面選舉，這是對民主政治做錯誤示範，候選人也應約束他的團隊。

陳其邁日前推出一支名為「心聲篇」的影片，透過在外青年遊子的角度，道出對故鄉高雄的期盼與寄望。

民進黨立委指 已報警處理

民進黨立委趙天麟、劉世芳等人昨早在立院召開記者會，指陳其邁的這支競選影片，片中的青年遊子，遭人變造為斷頭、血腥、割喉、燒燙傷等模樣，已報警處理。

對此，陳其邁昨午出席保全公會後援會成立大會，接受媒體訪問時表示，選舉應該正派選舉，不應該用假新聞、假民調或造假影片來做負面選舉，這是對民主政治做錯誤示範。

陳其邁強調，候選人也應約束他的團隊，不然在特定群組流傳變造過的照片、影片，其實有些涉及法律責任，選民也無法認同，應該要自我節制。

韓國瑜︰不是好的現象

國民黨高雄市長參選人韓國瑜也說，報警處理是非常正確和健康的做法，一切等檢調單位調查，他強調不知道影片的事，昨早看到時也嚇了一跳，「怎麼會有這樣一個驚悚的圖片出來，這不是一個很好的現象」。

架設韓主張賭場看板 綠堅決不撤

部分民進黨高市議員參選人，近期陸續在選區架設韓國瑜主張賭場、打壓母語看板！高市議會國民黨團昨嚴正聲明，要求一週內撤下抹黑看板、否則提告；民進黨參選人強調絕不撤，考慮被告一回加一面。