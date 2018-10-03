〈南部〉準公托上路 近5千家 庭月領補助6千元

2018-10-03

〔記者黃旭磊、劉禹慶／綜合報導〕行政院自今年八月一日起推動未滿兩歲兒童托育準公共化服務，市區累積近五千名未滿兩歲幼兒家長，每月至少領取托育補助六千元。

三十五家托嬰中心加入服務

市府社會局辦理，截至本月（十月），計有三十五家托嬰中心及一千六百六十二名保母簽約加入準公共化托育服務，可提供四千六百五十九個未滿兩歲幼兒托育名額，將遵照行政院長賴清德「準公共化」政策，持續爭取兩至五歲私立托嬰中心加入公托行列。

第三名以上子女每月再加發一千元

新制第三名以上子女每月再加發一千元，而補助條件也放寬，對於育有未滿兩歲幼兒自行在家照顧者，取消家長需一方未就業之限制。

社會局長姚雨靜表示，政策啟動以來，九月二十八日將已申請並審核通過之八月及九月兩個月津貼補助款項，撥入家長指定帳戶，本（十）月起採每月十五、三十日分批次撥款，協助更多家庭兼顧育兒與就業。

新制實施以來曾引發反彈，保母們於九月十四日集結，抗議對不簽約保母污名化，並痛批政策改變市場機制，儘管如此，高雄市托嬰中心簽約比例七十九．五五％，保母簽約率達六十．六一％，持續增溫。

社會局兒童及少年福利科說，簽約托嬰中心及保母名單可至衛生福利部網站（https://cwisweb.sfaa.gov.tw）查詢，或洽詢社會局官網「少子女化專區」及一九九九洽詢。

澎湖噪音補助 首度改發現金

澎湖縣今年噪音補助首度改為發現金，三級區每戶一萬零五百元、二級區每戶九千元，預估有兩千戶受惠，因第一年實施，只能依照門牌數造冊，卻又出現戶政資料與實際情況不符的情形，導致申請亂象叢生。澎湖航空站表示，預估可能要實施三年才能恢復正常，但民眾不用擔心，權益不會因此受到影響，來不及提出申請將予以保留。