〈南部〉屏縣準公托具成效 377位保母加入

2018-10-03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕衛福部八月起針對零至二歲嬰幼兒，提出「建立托育公共及準公共化機制」政策，要求托嬰中心及保母需在十月一日前和縣府完成簽約，相關補助才能追溯至八月一日；社會處統計，全縣托嬰中心簽約率達到百分之百，保母已經有三百七十七人簽約，簽約率也超過八成六。

八家私立托嬰中心也全數簽約

屏東縣社會處表示，準公共化政策包括擴大育兒津貼、托育補助，其中新制的托育補助，只要將零至二歲幼兒，送交由與政府簽約的準公共化托育機構或保母照顧，每個幼兒每月可領六千元補助、中低收、低收各為八千、一萬元，第三胎每月加碼一千元。

補助都可回溯至八月一日

屏東縣在推動之前，一度傳出有保母擔心權益受損而拒簽約，經過縣府溝通，八月初達到一百多位保母簽約，九月中旬簽約率也達到百分之七十五，此外，衛福部也規定，只要十月一日前完成簽約，相關補助都可回溯至八月一日，吸引更多保母加入。

全縣保母簽約率超過八十六％

社會處昨天統計，全縣八家立案私立托嬰中心在九月二十八日之前，已經全數完成簽約，可服務三百多名幼兒，至於居家托育人員，全縣有四百三十六位保母符合資格者，至十月一日，已經有三百七十七人完成簽約，簽約率百分之八十六．四，可服務約一千五百名幼兒。

社會處副處長徐紫雲分析，屏東縣的簽約率高，是因為縣府舉辦多場說明會，不但針對保母，也請家長來參加，在尊重家長選擇權、保障每個孩子都能獲照顧以及無縫銜接的原則下，積極與業者、保母溝通，消除大部分的疑慮。

林姓保母指出，保母的收費基準，屏縣經過納入業者代表的審議委員會審議，每月收費訂在一萬五千元，和原來的行情差異不大，所以願意簽約；合約雖明訂保母不能任意加收費用，但限期為兩年，還能接受。