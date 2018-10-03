〈南部〉南迴緊急醫療照護中心 明年完工

2018-10-03

〔記者張存薇／台東報導〕前達仁鄉衛生所醫師徐超斌爭取興建南迴醫院，也獲不少民眾捐款支持，縣長黃健庭昨天在議會答詢時表示，不反對民間蓋醫院，但由政府主導的南迴緊急醫療照護中心更務實，提供在地需求的洗腎、復健等服務，也有廿四小時急診，更不會因為財務黑洞而「關門大吉」。

黃健庭：建綜合型醫院難度高

包括大武、達仁鄉到台東市區車程要一個多小時，民眾就醫不方便，重大意外、疾病後送更是辛苦，縣議員尤忠正指出，地方很重視醫療需求，興建南迴醫院、或大武衛生所提升功能，到底要怎麼做比較好？

黃健庭指出，大家都知道南迴地區缺乏醫療資源，有時民間蓋醫院可能做的比政府好，但就算願意付薪水，能否找到各種專科醫生、專業醫護人員到南迴服務？後續經營該怎麼永續？既然都是問號，還是政府來做較務實。

他進一步說，包括達仁、大武、金峰鄉及南太麻里地區居民才一萬多人，支撐綜合型醫院有相當困難。由大武鄉衛生所升級的南迴緊急醫療照護中心，除提供基本科別服務，也有廿四小時急診、洗腎及復健等服務，再搭配消防局高級救護隊緊急處置，這樣的配套比較務實、也能長久，預計明年九、十月可完工。

黃健庭強調，不反對民間設醫院，也會協助，不過這麼多年遲遲沒有進度，顯見有一定難度。

大武衛所改造 供洗腎、復健

而大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心基地位在台九線旁、大武國中正對面，工程總經費一億兩千萬元，五月底已動工，將興建四樓建物，包括一樓為急診及牙科、婦產診療室等門診區，二樓規劃腹膜透析室、復健室及眼科門診，三、四樓為行政區及值班人員休息室。

另外，台東市阿美族馬當部落聚會所遲遲沒興建，縣議員方賢仁昨天在議會總質詢時要求縣長黃健庭說明，到底可不可以在卸任前動工？黃健庭表示，進度為向內政部提出執行區段徵收的計畫，但因為內政部都市計畫委員會一個月才開一次，又以治水案件優先審議，目前馬當案還無法排入，但縣府內部正在檢討想辦法，若可以「先向地主租用」土地，將會盡快啟動工程。