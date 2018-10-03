〈南部〉賴士葆指「恆春大摸彩」買票 潘孟安：不收回就告

2018-10-03

〔記者李立法、林良昇／綜合報導〕國民黨立委賴士葆前天在立法院質詢時，抨擊恆春鎮公所七月份舉辦的全鎮大摸彩活動是「亂搞中的亂搞」，想不到民調贏很多的民進黨籍屏東縣長潘孟安這麼怕死，還要拿老百姓的錢去買票；潘孟安昨在縣議會回應議員質詢時，公開要求賴士葆收回言論，否則就提告。對於潘孟安說要提告，賴士葆昨晚表示「歡迎」。

賴促南部縣市審計單位 盯緊點

恆春鎮公所七月二十一日花三百萬元舉辦全鎮大摸彩活動，鎮長盧玉棟強調與選舉無關，是近年來遊憩據點、公共造產收入不錯，經鎮代會同意，才將盈餘回饋鎮民；儘管如此，仍引發外界質疑及審計單位的注意，甚至有候選人提告有期約賄選之嫌。

賴士葆指出，恆春鎮人口才三萬，獎品卻多達三千份，有電動機車、電視機和電冰箱，在選舉前辦這種摸彩活動，這不是買票，什麼才是買票，他要求審計長林慶隆查清楚，並交代南部各縣市的審計單位盯緊點，他相信這種問題不只屏東縣才有。

潘：縣府未出錢 賴牽扯縣府心態可議

潘孟安表示，該摸彩活動，縣府一毛錢也沒出，賴士葆「竹篙接菜刀」，無中生有惡意抹黑他和屏東縣政府，選舉前故意這樣操作，是意圖使人不當選，賴士葆雖受言論免責權保護，但也不能違法，要為自己的言論負責，若不收回「買票」的抹黑指控，他將提起告訴。

民進黨屏東縣黨部也發表聲明譴責國民黨及賴士葆，指屏東縣政府與恆春鎮公所是各自獨立機關，賴士葆硬要牽扯縣政府，心態可議，仗勢有言論免責權的保護刻意抹黑，國民黨一再製造「假新聞」，企圖影響選情。

潘要提告 賴士葆表示「歡迎」

對於潘孟安說要提告，賴士葆昨晚表示「歡迎」。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，立委關心地方事務並提出質詢稀鬆平常，用意在於提醒執政者不能濫用公家資源。