〈台北都會〉姚︰中國收買媒體 影響市長選舉

2018-10-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨前往環南市場拜票，他提到，美國總統川普最近在推特發文指中國購買置入性行銷，影響美國愛荷華州選舉；台灣情況更嚴重，中國外圍組織及各種勢力已影響台北市長選舉，甚至透過收買媒體，釋放假消息、假民調，混淆民進黨在台灣執政。

姚文智指出，他發現有一家媒體集團，動用三十幾個掛名記者利用各種大小事在修理他，該媒體跑他新聞的不出三個人，卻有三十個掛名記者，以不同角度、不同文章在背後罵他，這個背後就是中國共產黨的力量。姚呼籲選民，這場首都選舉要認清楚中國力量早就介入，影響選舉，要確保台北是不是國家首都，在這場選舉中，意志的表達很重要。

姚文智昨在環南市場攤商自治會會長陳正宗的引領下，向攤商與採買民眾問好，熱情支持者送上青蔥，期待姚能「衝進市府」。姚說，萬華地區的發展包含龍山寺周邊與加蚋仔一帶，並預告近日將會提出更完整的政策論述。

另，國民黨台北市長參選人丁守中與基隆市長參選人謝立功拋出空污政策，主張補助高風險族群進行肺癌篩檢，姚文智批評，空污引起的健康問題是過去國民黨（執政）長期累積造成的，政策要衡量能源與經濟動能等方向，審慎穩健應付未來的社會發展，但選舉拿來誇大與動員，就像是頭在痛，還不斷說應該趕快訂一頂帽子，他不能認同。