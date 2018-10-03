〈台北都會〉拒絕洗腦 北市大學生「突襲」 蔣介石銅像

2018-10-03

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學生重視轉型正義，校園設置的蔣介石銅像成為首要目標，曾發生潑漆、斬首等攻擊銅像事件。台北市立大學學生昨中午對校內的蔣介石銅像進行裝置藝術，貼滿「拒絕威權崇拜」、「拒絕洗腦銅像」等紙張，校方得知消息，一小時內火速清理移除紙張，學生盼以此行動喚起校方重視蔣介石銅像去留。

北市大主秘：銅像處置 去問總統蔡英文

但北市大主任秘書陳顯宗表示，校方尊重表達的訴求，仍要依法行政，目前了解有幾個人做這件事，正查看監視器釐清，但這屬於偶發事件，不希望涉入政治。至於銅像後續的處置，陳說，這是很偉大的事情，去問總統蔡英文，未正面回應。

北市教育局統計，目前北市各級學校仍有一一八座蔣介石銅像，教育局主任秘書陳素慧表示，蔣介石銅像屬於歷史文物的一部分，各校可在校務會議透過民主程序蒐集各方意見，拆掉或是原地保留、移地放置等做法，教育局都予以尊重，但北市大校務會議應討論正視該議題。

進行裝置藝術 貼滿拒絕威權崇拜等紙張

北市大學生轉型正義小組昨「突襲」擺設在學校中正堂的蔣介石銅像，銅像與基座、後方牆面畫像及解說牌，貼滿「拒絕洗腦銅像」、「捍衛獨立思考」等紙張，以及二二八受難者名單；銅像頭部被綁上一九八八年《自由時代週刊》創辦人鄭南榕發起的「新國家運動」的黃布條，身上還掛著鎖鏈。

北市大轉型正義小組發起人宋同學表示，北市大從日治時期至今，是歷史相當悠久的學府，轉型正義這個工作從國家到各學校，陸續把校內威權圖騰或文字去掉，北市大多年來對這件事漠不關心；但身為大學生，對於學校所教不應照單全收，因此透過和平方式表達訴求。

宋同學說，希望學生會提案，甚至校務會議能主動討論，若是要留存，至少要設置相對應的史料，讓大家了解歷史，若真的能移除銅像，他也樂見其成。