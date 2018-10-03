〈台北都會〉大型活動接力 10月道路交管多

2018-10-03

〔記者黃建豪／台北報導〕今年雙十國慶將於十月二日至十月十日期間，在總統府前舉辦國慶光雕展、國慶夜校活動，周邊已陸續啟動分階段交通管制，從昨晚（十月二日）晚間十一時起，部分路段已管制車輛通行；此外，六日起將有白晝之夜、台北時裝週等大型活動接力，屆時也將管制局部道路，提醒用路人留意。

國慶光雕展、國慶夜校活動 已分階段交管

台北市交通警察大隊指出，因應國慶活動籌備，最早開始的管制為ＬＥＤ主題視訊牆架設作業，已從九月二十七日、二十八日啟動，將持續管制到十月十一日晚間十時，期間凱道（重慶南路至懷寧街段）改為全面禁止車輛通行，並視情況彈性擴大管制範圍。

而國慶夜校管制部分，分別為十月二日晚間十一時至三日凌晨四時、十月四日晚間十一時至五日凌晨四時兩個時段；管制博愛路、忠孝西路、懷寧街、愛國西路所圍範圍，同樣會視情況彈性擴大管制，但管車不管人，忠孝西路並視情況供機慢車通行。

重頭戲的國慶光雕展，預演的十月二日至四日晚間六時至隔天清晨五時，以及正式展出的十月五日至十日晚間六時至十時，將於重慶南路（貴陽街至寶慶路）兩側、凱道至懷寧街以東兩側、貴陽街及寶慶路禁止車輛通行。

白晝之夜、台北時裝週 也將管制局部道路

交通局也進一步提醒，中山區的新光三越以及松山區微風廣場，陸續有百貨週年慶開跑，預期將使復興北路及南京西路車流量增加，將由警方加強人力疏導。

另一方面，十月六日至七日，以及十月十三日、十四日連續兩個週末，將有台北白晝之夜、台北時裝週兩大藝文活動登場，將大規模在中山北路及松智路進行戶外展出。文化局已提出交通維持計畫，屆時也將分別有局部的道路管制。