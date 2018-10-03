〈台北都會〉宮廟餐會王不見王 蘇侯隔空交火

2018-10-03

〔記者李雅雯、陳心瑜、邱書昱、俞肇福、賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰，藍、綠陣營的參選人侯友宜、蘇貞昌，昨天上午都在汐止區的市場掃街，晚上到樹林區參加同一場宮廟餐會，雙方雖未「強碰」，但短兵相接、搶票激烈；有關「侯小宜」、「蘇小妹」的創意虛擬人物，雙方又為了抄襲與否大打口水戰，蘇指侯抄襲，侯強調是團隊的創意。

蘇貞昌上午到汐止區橫科市場拜票，獲得攤商、民眾熱情歡迎，他強打過去台北縣長任內政績，訴求解決汐止水患；蘇在拜票時有意外插曲，一位阿伯跑到他的面前，比出拇指向下的「倒讚」手勢就迅速離開，蘇貞昌仍繼續拜票行程。

侯友宜也到汐止區金龍市場拜票，攤商、民眾爭相合影，途中遇上一名婦人嗆聲，質問侯「你講反空污我很贊成，但新北市四百萬人口，沒有電廠、缺電，人民生活怎麼辦？」侯友宜想要對婦人解釋，但婦人說聲「謝謝」就離開。

藍綠雙雄除在汐止的市場搶票，昨晚也先後參加樹林區彭厝鎮安宮邢府王爺聖誕千秋活動，侯、蘇先後到場，雖未碰頭，但兩人致詞時隔空交火。侯友宜暢談反深澳、反空污，批評蘇貞昌提出的假牙補助政策，表示市府已推動塗氟、八○二○健齒等計畫，並不是只要蛀牙就換成假牙，就像膝蓋不好，難道就要換膝關節？

隨後上台的蘇貞昌回擊說，樹林有工業區，如果缺電，產業怎麼進駐？難道要點蠟燭發電？假牙補助有條件限制，老人家沒有牙齒咀嚼，食慾就會變差，對健康也不好。

蘇再批「侯小宜」抄襲 侯營回擊新創團隊心血

另外，有關侯友宜推出的虛擬人物「侯小宜」，蘇貞昌再批評說，對手從政策、社群網頁的請安圖、統一發票號碼圖都一直模仿，連「侯小宜」的名稱也和早就推出的「蘇小妹」相像，有如中國土豪的山寨版，全世界都希望保護智慧財產權，都看不起仿冒、抄襲，呼籲市民分辨誰才有創新能力？誰才能帶領行政團隊讓新北有活力、更有趣。

對此，侯友宜的發言人賴冠群表示，「侯小宜」是台灣新創團隊辛苦的智慧結晶，市民總部內的漫畫風格及電玩區的漫畫肖像，都是本土年輕人的心血，電玩區圖像獲得畫家韋宗成授權，侯友宜尊重台灣的文創漫畫，也尊重智慧財產權，「侯小宜」是以精靈寶可夢作為設計概念，與「蘇小妹」截然不同，誰有品、誰失格？市民可以一眼看穿。