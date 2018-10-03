〈台北都會〉《新北》師對師性騷案7年7件 議員疑有黑數

2018-10-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員黃俊哲昨天在市政總質詢時指出，新北市二○一一年起至二○一七年，校園老師間性騷擾通報案有七件，他曾經調解過兩件校園性騷擾案，卻都未列入教育局的通報紀錄中，他質疑有未爆發的「黑數」，要求教育局加強校長的性別意識及法治教育，市長朱立倫允諾將檢討改善。

質疑教育局刻意美化數字

黃俊哲調閱資料發現，新北市近七年來，校園老師間的性騷擾通報案僅七件，平均每年只有一件，他問朱立倫，「你相信這樣的數字嗎？」質疑教育局刻意美化數字，或許有更多案件未被揭發。

朱︰在於當事人是否舉發

朱立倫表示，性騷擾案有些可能是同事間的動作或言語造成誤會，有些則是私下和解、不想通報，重點在於當事人願不願意舉發。

黃俊哲說，他調解過的校園性騷擾案就有兩件，而這兩件都未列入教育局的通報紀錄，過程中他發現校長的法治教育嚴重不足，處置措施失當，曾有已婚的女老師被學校其他老師騷擾，校長竟然說「找他們（當事人）講一講就沒事了啊！」雙方並沒有簽署和解書等文件，非常離譜。

黃俊哲認為，為人師表應該要做好的模範，校長的處置方式無法息事寧人，後來該校發生第二次相同事件，校長又說「找他們到辦公室聊一聊，已經講好了」，竟然沒有通報至教育局，校長的做法令人感到不可思議。

朱允諾加強校內法治教育

朱立倫回應，近年提倡兩性平權觀念，性騷擾議題獲得社會重視，傳統社會認為「講一講就好」，許多案件以調解的方式處理，造成部份被傷害的當事者產生不公情緒。以目前的社會氛圍，台灣仍屬於保守的傳統社會，希望性騷擾事件息事寧人、大事化小，的確會有此情況，未來會在校長會議或相關會議中提醒，並加強校內行政主管的法治教育。