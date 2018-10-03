〈台北都會〉姚丁談都更政策 柯派副市長來

2018-10-03

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長參選人丁守中、姚文智及台北市副市長鄧家基昨參與「台北市長候選人對台北市不動產相關產業政策白皮書」論壇，三方交鋒猶如舉辦小型辯論會。鄧家基會中多回顧市府四年政績。丁守中把目標著重在都更，執政後將成立都市更新局、放寬第三種住宅區容積獎勵，也宣示都更後房屋絕不加稅。姚文智則注重亮點建設，宣示要把市府變成最大都更公司及容積銀行，透過都更帶動十七兆元產值。

丁守中報告時說，自己將把都更處升級成都市更新局專責處理，面對許多建商頭痛的不同意戶，也表明「姓『丁』的，專門應付釘子戶！」他更主張，台北市「住三」的法定容積應從二二五％調高至三○○％，更說許多人都反映都更後繳不起高額地價、房屋稅，宣示未來北市都更，繼續沿用原本稅價，絕對不加稅。

姚文智說，丁守中要調高「住三」法定容積方向正確，但強調都市發展並沒有這麼簡單，未來若他當市長，將把市府變成台北最大的都更公司，若把五十七萬戶的老舊房屋都改建，創造的產值可達十七兆元，這些都是需要政府擔任領頭羊才能帶動；他也要當台北容積銀行董事長，讓容積可以調派到適合的區域，保護像芝山岩或文資等開發受限區域。

鄧家基簡報內容先從都市計畫說明，提到北市府除了推動東、西區門戶、社子島計畫之外，未來也將推動包含北門郵局都更案、台北雙子星的西區門戶二．○。

他說，市府規劃要利用各大捷運站推動「公共運輸導向型開發」（TOD），增加城市建設；而市府為健全房市，致力於單一且自住調降稅基、地價區段細緻化等政策。