〈台北都會〉土管條例修正法案過關 老屋重建容獎最多1.4倍

2018-10-03

〔記者郭安家／台北報導〕中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例（簡稱危老條例）」去年五月公告實施，新北、高雄市已有核准案例，但台北市政府修法進度落後一年，直到前天台北市議會大會終於三讀通過「台北市土地使用分區管制規則自治條例」修正法案，最快一個月內公告實施，老屋重建將可快速通關、免經台北市都市更新審議委員會。但因市府修法牛步，民眾如要獲得最多四十％、即一．四倍容積獎勵（包含十％時程獎勵），恐要在二○二○年五月前提出重建計畫。

一個月內公告 估15萬戶可申請

依中央標準，北市符合危險老舊的合法建物，包括有危險之虞的限期、強制拆除的海砂屋、地震損壞屋等，共有三八七○棟；老舊建物則指耐震能力未達一定標準、屋齡卅年以上、無電梯者，如果有電梯則要經詳細評估後改善仍不具效益者，共有兩萬零八十六棟，估計北市有五分之一的建物、十五萬戶可依危老條例申請重建容獎。

快速通關 免經都更審議委員會

都發局表示，雖然一般民間都更案最多可獲得一．五倍容積獎勵，但都更審議會幾乎是核准一．三八倍左右的容積獎勵；而危老條例的誘因則是，住戶百分之百同意重建後，可快速通關、免經過都更審議會。

修法牛步 2020年5月前須提計畫

此外，中央也給予時程獎勵，民眾只要在三年內提出申請，即可獲得十％容積獎勵，而容積獎勵上限則是四十％。但尷尬是，時程獎勵起算日是二○一七年五月，卻因市府修法牛步，導致民眾錯失申請時機；為落實中央政策，市府提出「台北市土地使用分區管制規則自治條例」修正案，前天於議會三讀通過，藍綠議員並無歧見。

都發局補充，議會三讀通過版本，第一種住宅區樓高不放寬，第二種住宅區樓高從十七．五公尺放寬至廿一公尺。此外，建蔽率也調整，以基地面積一千平方公尺為劃分點，放寬為四十％至六十％不等。

新修正版本也規範，建築高度放寬為「路心一比五」；都發局說明，高度比即建築物垂直高、基地平行延伸至道路路心所呈現的斜度，建物高層不能超過此斜度，避免影響矮樓日照權。都發局說，過去建物因高度比率較低，高樓層建築必須呈階梯狀，如今放寬為一比五的比率，則可讓建物高樓層不會因斜度，而削掉建築面積，建物會較整齊、賣相佳。

根據市府統計，自從中央「危老條例」發布實施後，民眾提出的重建計畫共計十二案，市府已在自治條例修法前先偷跑核定三案。