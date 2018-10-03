〈台北都會〉蓋兒童樂園？朱沒規劃 蘇侯有構想

2018-10-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨市議員陳科名昨在市政總質詢時，建議新北市興建兒童樂園，讓孩子快樂成長；市長朱立倫答詢表示，市府已努力改善各公園的共融遊具，並在特定節慶舉辦親子活動，目前沒有興建兒童樂園的規劃。

有關新北市是否設立兒童樂園，藍、綠市長參選人都有提出相關構想。巧合的是，侯友宜、蘇貞昌想要設置的地點，都在新板特區板橋車站旁、目前的機場停車場用地；侯友宜主張設置「影音科技創意樂園」，蘇貞昌提出「親子體驗博物館」政見。

陳科名質詢說，民眾對於公園的共融性遊具反應良好，三重區有五處共融性遊具，新莊地區人口超過四十萬人，盼市府多設幾處共融性遊具，提供親子休閒的去處；陳科名並表示，新北市的小朋友很羨慕台北市有兒童樂園，未來新北市是否有興建兒童樂園的規劃？希望朱立倫在卸任前能明確表態。

朱立倫認為，相較於限縮在特定範圍的兒童樂園，市府近年改善公園的共融性遊具及特色遊戲場，今年要完成二十三座，分散在各行政區，就近提供孩童玩耍，讓孩子在遊戲探索中成長。

他表示，市府在暑假期間舉辦兒童藝術節，結合各項表演活動，有如嘉年華盛會；十二月有歡樂耶誕城，把市民廣場、板橋車站站前廣場打造成最好玩的兒童樂園，提供免費遊樂設施，目前並無興建兒童樂園的規劃。

朱立倫並說，新北升格以來，已規劃十六座國民運動中心及一座運動公園，已完成十三座，全市河濱公園廣達一三八○公頃，升格後新闢及改造的特色公園有四八六座，提供市民舒適的休憩空間。