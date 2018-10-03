〈北部〉改建逾4年 台鐵花蓮站第一階段今啟用

2018-10-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對花蓮、台東沿線二十七座車站進行整建、改建的「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」，最後一個車站─花蓮站，將於今日進行第一階段啟用， 後續還將進行車站既有站房裝修、第一月台增高、第一月台電扶梯改建土建與設備工程、公共藝術地坪、景觀工程等。鐵道局東工處副處長許健宏表示，預計明年九月全部完工後，既有車站一樓將做為出站大廳、自行車補給站、小商店街，二樓規劃做為青年旅館。

候車空間增至4310平方米

花蓮車站是北迴線終點、花東線起點站，是東部陸路運輸重要樞紐，交通部鐵道局副局長伍勝園表示，花蓮站返鄉、觀光旅客量非常多，常常大廳都很擠，旅客甚至要排到車站外；花蓮站第一階段啟用後，主要硬體設施都可使用，空間大幅增加，候車空間從六百六十平方公尺增至四千三百一十平方公尺；商業空間從兩百九十平方公尺增至一千一百八十平方公尺，男女廁所間數從五十一間增至八十間。車站服務旅次容量可達兩萬七千人次，可滿足目前暑假旺季每日一萬五千人次使用需求。

花蓮站改建工程總經費八點五五億元，一○三年六月十二日開工後，今天第一階段終於要啟用，改建後的車站前，有十座具迎賓氣氛的歡迎大傘（第一階段啟用六座）；花蓮車站站名題字，是由文字藝術家董陽孜執筆；地面上設有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」、大廳設有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美。車站售票窗口移設至三樓大廳，並以進出站分流的方式提供服務，旅客可在三樓剪票口進站，到站旅客走地下道出站，藉此紓解人潮。