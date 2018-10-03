〈北部〉宜縣第二處 丸山遺址列國定遺址

2018-10-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕已被列入宜蘭縣定遺址的冬山鄉「丸山遺址」，通過文化部考古遺址審議會審議，成為全國第九處國定考古遺址，也是繼南澳鄉「Blihun漢本考古遺址」之後，縣內第二處國定考古遺址。

距今2400至3900年 新石器時代晚期文化

據中研院及台大研究顯示，丸山遺址距今兩千四百年到三千九百年，是台灣新石器時代晚期「丸山文化」的定名遺址，文化內涵充分展現史前時期台灣北部、東部文化流動的軌跡，兼具北部與東部文化特徵。

丸山遺址在一九九四年到一九九八年辦理三次考古發掘，出土十二件罕見的「人獸型玉玦」，為全國單一遺址出土數量最多。宜蘭縣政府在二○○三年指定為「縣定古蹟」，二○○六年配合文資法修正指定為「縣定遺址」，持續向文化部爭取列入國定遺址，這段期間，曾有議員質疑，全案遲遲無進展，批縣府「都在騙」。

文化部審議通過 台灣第9處國定考古遺址

文化部九月四日召開考古遺址審議會，審議通過「丸山遺址」成為台灣第九處國定考古遺址，審議結果將依法定程序核准後公告生效，宜蘭縣文化局昨天公布這項好消息。

文化局指出，丸山遺址是宜蘭縣第一處縣定遺址，多年來為釐清重要性，連結在地文化資源共構保存，陸續完成文化園區總體規劃、縣境具丸山文化特徵的遺址內涵研究、丸山遺址發掘資料整理報告，相關調查研究成果，成為提報國定考古遺址指定審議的重要資料。

文化局指出，丸山遺址成為國定遺址後，未來的遺址保護、出土文物展示教育，可望獲得中央更充沛的資源挹注。