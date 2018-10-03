〈北部〉免費流感疫苗 15日開打

2018-10-03

〔記者蔡孟尚、王駿杰、鄭名翔／綜合報導〕竹苗縣市政府表示，今年免費流感疫苗十五日開始施打，為方便接種者配合施打，特別增加假日開診及社區設站接種，另外，七十五歲以上從未曾接種過二十三價肺炎鏈球菌疫苗的長者還可同時免費接種，此外，過去對雞蛋過敏民眾多有不適合施打流感疫苗疑慮，今年世界衛生組織（WHO）經研究認定已排除此疑慮，對雞蛋過敏患者仍可安心接種。

新竹市衛生局指出，竹市為方便接種者配合，將增加假日開診，今年於轄內社區設置七十九個站、國高中小及幼兒園設置七十個站接種，連同衛生所在內，共有六十四家醫診所可施打疫苗，另外，七十五歲以上未曾接種過二三價肺炎鏈球菌疫苗的長者，也可到上述地點免費接種。

新竹縣府表示，免費疫苗的接種對象是五十歲以上長者、安養機構住民、十九至四十九歲高風險慢性病患者、重大傷病及罕見疾病患者，滿六個月以上幼兒至學齡前幼童和國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生，醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、六個月內嬰兒之父母及幼兒園托育人員及托育機構專業人員。

新竹縣衛生局表示，縣內成人流感疫苗接種合約醫療院所有七十一家，幼兒流感疫苗接種合約醫療院所有四十六家，符合資格者即可至合約院所接受免費接種。

苗栗縣衛生局表示，今年苗栗縣共配有十四萬劑疫苗，目前分配於十八鄉鎮市的衛生所及六十三家簽約醫療院所，而為方便民眾接種，各鄉鎮市衛生所將安排下鄉巡迴施打場次，十一月起則陸續進入校園為學子施打，凡六個月到十八歲、五十歲以上、或有重大傷病卡患者皆可免費接種。