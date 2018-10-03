〈北部〉頭份自強路增人行道 174戶路霸將拆

2018-10-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市台一線自強路段，屬民眾南來北往的重要幹道，為縮短城鄉差距、改善市容、並創造友善的行人通行空間，頭份市公所獲行政院內政部營建署前瞻經費補助，投入兩千七百萬元於兩側整建人行道，但預計施工路段卻有百餘戶住、商家占用道路，公所也正積極協調住戶自行拆除，預計年底動工，明年下旬完工。

正協調住戶自拆 預計年底動工

頭份市自強路東起信東路、西至維新路，全長約三．三公里，貫穿頭份市中心及工業區，約六年前先在頭份工業區路段兩側增設人行步道，大幅改善附近民眾通行安全，但後續因經費未到位，以致二期工程延宕。

獲前瞻補助 將投入2700萬進行改善

頭份市公所極力爭取前瞻計畫經費，今年五月獲營建署補助「台一線市容管理及行人通行空間改善工程」兩千三百多萬，加上自籌三百多萬，將進行全路段人行道改善。

兩側被招牌、雨遮、攤位等物占用

但據公所清查，該路段兩側遭一百七十四戶以招牌、雨遮、攤位等障礙物占用，影響通行空間，阻礙工程進行。為了改善整體市容，並維護行人安全，公所正積極挨家挨戶拜訪協商，請占用戶自行拆除路障，以利工程進行。

頭份市公所主任秘書徐麗君表示，現階段已完成二期工程規劃，將送交營建署審查，未來施工將針對部分鋪面遭路樹樹穴破壞、磚面破損嚴重、補丁處雜草叢生等問題進行改善，而待沿途路障排除後，將全面鋪設步道及無障礙坡道，另種植葉色豐富的灌木營造整體景觀。盼未來改善既有空間後，能活化閒置土地，並創造具在地特色的核心道路。